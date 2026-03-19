УК подала иск в суд на волгоградку-инвалида, вступился Александр Бастрыкин

Уголовное дело возбудил волгоградский следком после того, как стало известно, в какой ситуации находится ребенок-инвалид и его мама, также являющаяся инвалидом.
Семья проживает в пятиэтажном доме, где отсутствует инфраструктура, необходимая для жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Женщина воспитывает сына одна. Лифта в здании нет, а пандус установлен только на первом этаже.
«Мать вынуждена спускать ребенка в инвалидной коляске самостоятельно. При этом управляющая компания обратилась в суд с иском к женщине в связи с тем, что она хранит коляску на лестничной площадке», — сообщают в СК.
Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ — «Халатность». Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе его расследования и мерах, принимаемых для защиты прав ребенка.
Ранее глава следственного ведомства занялся судьбой инвалида-волгоградца, запертого в четырех стенах из-за отсутствия пандуса в доме.