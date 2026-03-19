Вот какие сервисы попали в белый список Минцифры. Проверьте их у себя

В перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключения мобильного интернета по соображениям безопасности (так называемый белый список), вошли более 120 сервисов. В список попали соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов, сообщает «РИА Новости».
Из приложений для общения в перечень включили «Одноклассники», сервисы «ВКонтакте» и «Яндекса», Mail и национальный мессенджер Мах. В число видеохостингов вошли «VK Видео» и Rutube. Работать в условиях отключений будут онлайн-магазины и маркетплейсы, среди них Ozon, Wildberries, Avito, «Мегамаркет», «Магнит», «Вкусвилл», «Дикси», «Детский мир», а также рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» и «Бургер Кинг».
Сохранится доступ к ресурсам федеральных операторов связи: «Билайна», «Мегафона», МТС, «Ростелекома», T2, а также всем их сервисам. Кроме того, в перечень вошли «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком». Без интернета будут работать онлайн-банки ВТБ, Альфа-банк, ПСБ и официальный сайт платежной системы «Мир».
В белый список попали службы доставок: «Почта России», СДЭК, «Деловые линии», «Купер» и «Самокат». Будут работать сайты РЖД, «Туту.ру» и «Гранд Сервис Экспресс». Авиабилеты можно будет приобрести на сайтах «Аэрофлота» или «Победы». В перечень также вошли 2ГИС, каршеринги «Ситидрайв» и «Яндекс Драйв», портал HeadHunter, сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
В список попали государственные сайты и порталы, например «Госуслуги», «Портал для электронного голосования», ЦБ РФ, сайты правительства и администрации президента РФ Госдумы, Совета Федерации, министерств и служб, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, системы маркировки «Честный знак», сервисы ФНС и Московской биржи.
Отключение связи фиксируется в Москве несколько недель. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что они необходимы для обеспечения безопасности.
В Москве выросли продажи бумажных карт
Ранее в пресс-службе Объединенной компании Wildberries & Russ сообщили, что в столице на 25% выросли продажи стационарных телефонов. На 27% увеличился оборот бытовых раций. Больше всего выросли продажи пейджеров — на 73%.
Кроме того, на 170% в натуральном выражении выросли продажи автодорожных карт, складных — на 70%. Оборот бумажных карт столицы увеличился на 20%. Однако продажи карт России, мира, а также учебных карт остались неизменными или немного уменьшились. Оборот настенных карт вырос всего на 1%.