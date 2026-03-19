Прокуратура добивается скорейшего расселения аварийного дома в Крылово под Правдинском

Прокуратура добивается скорейшего расселения аварийного дома на ул. Центральной в Крылово Правдинского района. Накануне состоялась проверка по публикации Народного фронта о нарушении прав жильцов, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что состояние конструкций дома плохое, они угрожают безопасности людей. При этом постановлением местной администрации срок расселения дома установлен аж до 31 декабря 2029 года. Прокурор считает, что это слишком долго.
Иск о сокращении срока расселения дома уже в суде.