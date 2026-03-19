Суд отменил взыскание 766 млн рублей с нижегородской компании «Синергетик»

Суд по интеллектуальным правам отменил решение о взыскании с нижегородской компании «Синергетик» 766 млн рублей за использование товарного знака «Я (сердце) свою семью». Об этом сообщается в опубликованном решении суда.
Истцом выступала индивидуальный предприниматель Карина Богуславская. Она заявила о нарушении исключительных прав на товарный знак «Я люблю свою семью», который принадлежал ей. По ее мнению, бренд нижегородской компании похож на ее товарный знак и потребовала взыскать с «Синергетика» 10,7 млрд рублей.
В 2025 году Арбитражный суд нижегородской области отклонил иск, но предпринимательница решила обжаловать решение. Первый аппеляционный арбитражный суд встал на сторону истицы и вынес решение взыскать с компании 766 млн рублей. Нижегородский производитель подал кассационную жалобу, которую суд удовлетворил.