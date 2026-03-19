На улице Ларина в Ростове начали снос аварийного дома

В Ростове-на-Дону начали снос аварийного дома на Ларина, 6/1. Об этом сообщил глава Октябрьского района донской столицы Бебури Месхи.
— Это действительно важная и своевременная мера. Дом не только представлял угрозу безопасности из-за своего аварийного состояния, но и, к сожалению, стал местом притяжения лиц асоциального поведения. Присутствие маргинального контингента приводило к регулярным нарушениям общественного порядка, возникали пожары, — рассказал Бебури Месхи.
Чиновник добавил, что снос здания должен улучшить состояние района. Работы планируются в течение 40 дней. Сначала собираются убрать само строение, а затем должны расчистить пространство от строительных отходов.
— Прошу соблюдать осторожность и не приближаться к огороженной площадке, — добавил Бебури Месхи.
