На улице Ларина в Ростове начали снос аварийного дома

Глава района в Ростове сообщил о начале сноса дома на улице Ларина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали снос аварийного дома на Ларина, 6/1. Об этом сообщил глава Октябрьского района донской столицы Бебури Месхи.

— Это действительно важная и своевременная мера. Дом не только представлял угрозу безопасности из-за своего аварийного состояния, но и, к сожалению, стал местом притяжения лиц асоциального поведения. Присутствие маргинального контингента приводило к регулярным нарушениям общественного порядка, возникали пожары, — рассказал Бебури Месхи.

Чиновник добавил, что снос здания должен улучшить состояние района. Работы планируются в течение 40 дней. Сначала собираются убрать само строение, а затем должны расчистить пространство от строительных отходов.

— Прошу соблюдать осторожность и не приближаться к огороженной площадке, — добавил Бебури Месхи.

