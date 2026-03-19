Воронежские болельщики вошли в символическую сборную 24 тура первой лиги

Никто из футболистов воронежского «Факела» не попал в символическую сборную 24 тура первой лиги по футболу. Напомним, что в минувшую субботу «огнеопасные» поделили очки на своем поле с новороссийским «Черноморцем» (0:0). И все же телеграм-канал турнира отметил воронежцев — не игроков, а болельщиков. Именно фанаты «Факела» вошли в символическую сборную в номинации «12-й игрок». Напомним, что матч против «моряков» стал самым посещаемым в туре — на стадион пришли 9 158 человек.