Адвокат сказала, получат ли белорусы штраф, если у водителя транспорта не было талонов

Адвокат, заведующая юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, получат ли белорусы штраф за отсутствие талонов у водителя транспорта. Подробности приводит портал МЛЫН.BY.
Специалист отметила: согласно пункту 227 Правил автомобильных перевозок пассажиров, которые были утверждены правительством, автомобильный перевозчик обязан обеспечивать продажу проездных документов как через кассы, так и в автобусах.
Романчикова уточнила, что такие правила действуют и в отношении городского электрического транспорта. Она заметила, что перевозчик обязан обеспечивать водителей проездными документами в необходимом количестве для их последующей продажи пассажирам.
— При рассмотрении дела об административном правонарушении по статье 18.28 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях орган, ведущий административный процесс, должен установить умысел пассажира на безбилетный проезд, — отметила адвокат.
Она пояснила, что пассажиру необходимо будет доказать, что он не смог купить талон из-за его отсутствия у водителя. Важно также и условие, что пассажир предъявил оплату до начала поездки, а водитель решил везти его дальше, не отказывая в перевозке. В озвученном случае можно обратиться к очевидцам ситуации. К примеру, к тому же водителю.
— В качестве доказательств пассажир вправе заявить ходатайство об опросе в качестве свидетеля, в частности, водителя, — заметила Виктория Романчикова.
Она подчеркнула, что при привлечении белоруса к административной ответственности за безбилетный проезд, он может обжаловать данное решение в установленном порядке.
