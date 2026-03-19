Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат сказала, получат ли белорусы штраф, если у водителя транспорта не было талонов

Адвокат сказала, получат ли белорусы штраф за отсутствие талонов у водителя.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат, заведующая юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, получат ли белорусы штраф за отсутствие талонов у водителя транспорта. Подробности приводит портал МЛЫН.BY.

Специалист отметила: согласно пункту 227 Правил автомобильных перевозок пассажиров, которые были утверждены правительством, автомобильный перевозчик обязан обеспечивать продажу проездных документов как через кассы, так и в автобусах.

Романчикова уточнила, что такие правила действуют и в отношении городского электрического транспорта. Она заметила, что перевозчик обязан обеспечивать водителей проездными документами в необходимом количестве для их последующей продажи пассажирам.

— При рассмотрении дела об административном правонарушении по статье 18.28 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях орган, ведущий административный процесс, должен установить умысел пассажира на безбилетный проезд, — отметила адвокат.

Она пояснила, что пассажиру необходимо будет доказать, что он не смог купить талон из-за его отсутствия у водителя. Важно также и условие, что пассажир предъявил оплату до начала поездки, а водитель решил везти его дальше, не отказывая в перевозке. В озвученном случае можно обратиться к очевидцам ситуации. К примеру, к тому же водителю.

— В качестве доказательств пассажир вправе заявить ходатайство об опросе в качестве свидетеля, в частности, водителя, — заметила Виктория Романчикова.

Она подчеркнула, что при привлечении белоруса к административной ответственности за безбилетный проезд, он может обжаловать данное решение в установленном порядке.

Тем временем власти озвучили полную стоимость талона на проезд в транспорте Минска.

