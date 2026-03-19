90 лет назад в Горьком создали первую советскую легковую машину

Четырехцилиндровый мотор был на четверть мощнее прежних, а вместо двух поперечных рессор автомобиль получил четыре продольные, что обеспечивало более мягкий ход. Кузов сделали цельнометаллическим, закрытым и обтекаемой формы, а салон был сделан с суконной отделкой и зеркально отполированными приборами. Также был увеличен бензобак — при экономном расходе можно было доехать от Горького до Москвы без дозаправки.