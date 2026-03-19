90 лет назад в Горьком создали первую советскую легковую машину

В марте 1936 года с конвейера Горьковского автозавода сошли первые автомобили «М‑1» — эта дата вошла в историю как день рождения советского легкового автомобиля. Историю «М-1» вспомнил контент-партнер «РГ» Pravda-nn.ru.
С декабря 1932 года на нижегородском заводе выпускали модель «ГАЗ‑А» — копию Ford Model A. Однако машина плохо подходила для российских дорог и сурового климата: у нее был тент и брезентовые пристяжные боковины. В августе 1933 года Совнарком постановил выпускать легковые автомобили с крытым кузовом.
Директор автозавода Сергей Дьяконов открыто назвал «ГАЗ‑А», или «газовку», неудачной и заявил, что нужна принципиально новая машина — с ней должны быть общими лишь пара‑тройка деталей. Главный конструктор Андрей Липгарт написал в газете предприятия, что нужно не копировать иностранную модель, а разрабатывать собственную конструкцию.
Опытные образцы «М‑1», или «Молотовец‑первый», появились уже в 1934 году. В начале января 1935‑го начальник технического отдела Владимир Данилов сообщил, что две машины успешно проходят испытания. Одна из них преодолела 30 тысяч километров без поломок. Сам автомобиль должен проезжать 40 тысяч километров без ремонта.
Четырехцилиндровый мотор был на четверть мощнее прежних, а вместо двух поперечных рессор автомобиль получил четыре продольные, что обеспечивало более мягкий ход. Кузов сделали цельнометаллическим, закрытым и обтекаемой формы, а салон был сделан с суконной отделкой и зеркально отполированными приборами. Также был увеличен бензобак — при экономном расходе можно было доехать от Горького до Москвы без дозаправки.
16 марта 1936 года первые «М-1» запустили в серийное производство. Газеты восторженно описывали новинку, хваля внешний вид машины. Сразу же два автомобиля отправили на показ в Москву. Иосифу Сталину машина понравилась. По воспоминаниям Андрея Липгарта, он сказал: «Дай Бог каждому такую машину!».
Новые машины проходили различные испытаниям не раз. В марте 1936 года десять автомобилей прошли маршрут Горький — Москва — Ленинград — Горький, а 2 июня семь машин, включая две «эмки», отправились в пробег Горький — Памир — Москва — Горький. Одна из машин носила имя газеты «Горьковская коммуна», и экипаж пообещал довести ее до финиша без поломок.
За 51 день колонна преодолела более 12,2 тысячи километров. Испытания подтвердили, что «М‑1» оказалась комфортнее и проходимее старых «газовок».
Всего Горьковский автозавод выпустил 62 888 автомобилей «М‑1». В 1937 году модель представляла СССР на Всемирной выставке в Париже. Во время войны эти машины проехали множество километров на фронтовых дорогах. Выпуск «М‑1» продолжался до 1942 года, и эта модель стала основой для многих последующих моделей.