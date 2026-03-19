На кладбищах Волгограда временно закроют проезд по утрам

В Волгограде начинаются работы по санитарной очистке и благоустройству городских кладбищ. В связи с этим с 20 марта по 11 апреля включительно на этих территориях вводятся временные ограничения для автомобилистов, — сообщают в администрации города.
С 9:00 до 13:00 въезд будет закрыт для всех личных машин. Исключение сделают только для транспорта, перевозящего маломобильных граждан, экстренных служб, спецтехники, задействованной в уборке, а также для ритуальных автомобилей.
Власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать поездки заранее.
