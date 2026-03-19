Почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова отмечает юбилей

«Она заставляет историю делиться своими тайнами. Ну, многие ли знают, что будущего великого композитора Милия Балакирева крестил отец Николая Добролюбова? Что слово “интеллигенция” придумал нижегородский писатель Петр Боборыкин? Что деревянная отделка интерьеров Дворца труда — это панели царского павильона выставки 1896 года, подарок Николая II? Ее хочется слушать бесконечно. Напитываться знаниями, которых не найдешь больше нигде», — отметил спикер регионального парламента.