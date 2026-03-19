Почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова отмечает юбилей

Выдающийся ученый Татьяна Виноградова отмечает юбилей сегодня, 19 марта. В своем telegram-канале ее поздравил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Он подчеркнул, что коренная нижегородка, внучатая племянница Николая Добролюбова, для земляков стала эталоном интеллигентности и настоящим хранителем исторической памяти. Люлин напомнил, что книги Виноградовой становятся бестселлерами и библиографической редкостью. На организованные ею выставки не достать билетов.
«Она заставляет историю делиться своими тайнами. Ну, многие ли знают, что будущего великого композитора Милия Балакирева крестил отец Николая Добролюбова? Что слово “интеллигенция” придумал нижегородский писатель Петр Боборыкин? Что деревянная отделка интерьеров Дворца труда — это панели царского павильона выставки 1896 года, подарок Николая II? Ее хочется слушать бесконечно. Напитываться знаниями, которых не найдешь больше нигде», — отметил спикер регионального парламента.
Евгений Люлин пожелал Татьяне Павловне крепкого здоровья, долголетия, новых открытий и яркой насыщенной событиями научной жизни, а также поблагодарил за служение нижегородцам.
Справка.
Татьяна Виноградова — профессор, почетный гражданин Нижнего Новгорода, исследователь, автор сотен публикаций. Руководит кафедрой ЮНЕСКО в ННГАСУ, развивает проект «Ильинская слобода».