В Советске начали собирать мусор по принципу «двух вёдер», но горожане оказались к этому не готовы

При калининградской модели можно перерабатывать до 94 процентов отходов, при дуальной системе — около четырёх. «Разница огромная. Но решили начать с дуальной системы, потому что раньше не было вообще никакой. И это экономически проще, — объяснила Светлана. — Сейчас проблема в том, что контейнеры-то поставили, а население к этому не готово. Где-то люди стараются, где-то всё по-прежнему смешивается. Поэтому мы видим необходимость в просветительской работе. Наш общественно-культурный центр “ТеплоСеть” экологией занимался и раньше: проводили субботники и различные акции. Но не хватало объединяющей идеи. Так появилась концепция Центра экологического просвещения».