Спрос дончан на вторичное жилье по ипотеке в феврале вырос на 5%

В феврале 2026 года Сбер выдал россиянам ипотечные кредиты на общую сумму 209,7 млрд руб. Это на 72,3% больше показателей февраля 2025 года. По итогам месяца доля рыночной ипотеки достигла 37,3%, что на 20 процентных пунктов выше показателя января. Повышенный интерес к базовым программам напрямую повлиял на структуру спроса по типам жилья: доля сделок на рынке вторичной недвижимости выросла до 29,5% (+16,3 п.п. к январю), обновив максимум с марта 2024 года.