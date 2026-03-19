Спрос дончан на вторичное жилье по ипотеке в феврале вырос на 5%

На фоне смягчения денежно-кредитной политики россияне стали активнее оформлять рыночную (базовую) ипотеку. Это привело к резкому росту сегмента вторичного жилья. При этом Ростовская область по итогам февраля традиционно вошла в число лидеров по объемам выдач. Такие данные предоставил аналитический центр Домклик.
В феврале 2026 года Сбер выдал россиянам ипотечные кредиты на общую сумму 209,7 млрд руб. Это на 72,3% больше показателей февраля 2025 года. По итогам месяца доля рыночной ипотеки достигла 37,3%, что на 20 процентных пунктов выше показателя января. Повышенный интерес к базовым программам напрямую повлиял на структуру спроса по типам жилья: доля сделок на рынке вторичной недвижимости выросла до 29,5% (+16,3 п.п. к январю), обновив максимум с марта 2024 года.
В Ростовской области по итогам февраля зафиксирована одна из самых высоких в стране долей льготной ипотеки. По данным аналитиков, регион занял третье место в России по доле «Семейной ипотеки» — на неё приходится 76% всех ипотечных выдач (для сравнения: в Республике Адыгея — 90,3%, в Астраханской области — 76,8%).
При этом Ростовская область сохранила статус региона с доминированием новостроек: на них приходится 72,5% всех покупок. Но также вырос интерес к вторичному жилью. Доля таких квартир увеличилась на 5 п.п. по сравнению с январем. Еще 14,5% пришлись на объекты загородной недвижимости, что свидетельствует о расширении интересов покупателей.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Февральская статистика отражает сразу несколько важных трендов, которые мы видим на Дону. Во-первых, наш регион сохраняет высочайшую потребность в программах с господдержкой — высокий спрос на «Семейную ипотеку» (76% от общего объёма выдач). Во-вторых, мы наблюдаем долгожданное оживление рынка готового жилья, — отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
По ее словам, на рынок начали возвращаться те дончане, которые отложили покупку квартир в 2024 году. А рост доли вторичного рынка является ярким подтверждением того, что ипотека становится более доступной и востребованной для широкого круга покупателей. Также реальным инструментом для улучшения жилищных условий становятся рыночные программы.