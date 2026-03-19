Волгоградцев приглашают на вечер романтических шедевров

Ценителей классической музыки ждут в Центральном концертном зале Волгограда в воскресенье, 22 марта. Здесь состоится выступление Волгоградского академического симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Андрея Аниханова и московского пианиста Александра Ключко.
«Лауреат многочисленных музыкальных конкурсов хорошо знаком волгоградской публике. Его интерпретации отличаются тонким вкусом, технической безупречностью и редким умением передать эмоциональную глубину исполняемых произведений», — рассказывают в Волгоградской филармонии.
На этот раз музыкант исполнит концерт ля минор Роберта Шумана — единственное законченное произведение автора для фортепиано с оркестром. Продолжится выступление Пятой симфонией Петра Чайковского.
Концерт состоится при поддержке программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны». Приглашаются владельцы Пушкинской карты. Начало в 17:00. 12+
