Калининград впервые принял чемпионат России по волейболу сидя

Калининградцы были в числе лучших и теперь выступят в финале в Подмосковье.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде впервые провели чемпионат России по волейболу сидя — в первом туре приняли участие 11 лучших команд лиги «А». Как сообщает пресс-служба областного минспорта, калининградская команда выступила хорошо, заняв 5 место, обыграв соперников из ДНР.

Восьмерка лучших гарантировала участие в финале чемпионата, который состоится осенью в Подмосковье. Попадание в топ-6 давало право сыграть и в Кубке России.

Победителем турнира стала сборная Свердловска, разгромившая соперников из Москвы.

Как сказала директор Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Раиса Оганесян, турнир получился интересный и насыщенный. В планах — провести в Калининграде соревнования по плаванию и регби.