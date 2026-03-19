290 тысяч рублей переплаты за ЖКУ вернули нижегородцам с начала 2026 года

Так, ГЖИ удалось помочь жительнице одного из домов в Канавинском районе Нижнего Новгорода. В ходе проверки сотрудники инспекции выяснили, что управляющая организация в течение пяти месяце начисляла нижегородке плату за холодную воду с повышающим коэффициентом. После разбирательств женщине вернули 62 тысячи рублей переплаты.