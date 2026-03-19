Как записать ребенка в школу и детский сад в Нижегородской области?

Записать ребёнка в школу или детский сад сегодня можно без очередей и походов по инстанциям — достаточно воспользоваться онлайн‑сервисами. Портал «Живем в Нижнем» рассказывает, как это можно сделать в Нижегородской области.
Запись ребенка в детский сад через интернет.
Как записаться в детский сад через «Госуслуги».
Войдите.
в свой аккаунт.
на портале.
Выберите.
услугу "Запись.
в дошкольную организацию".
Нажмите.
кнопку «Заполнить заявление».
Проверьте.
и подтвердите ваши личные данные (ФИО, паспорт, адрес).
Укажите,
кем вы приходитесь ребенку (родитель, опекун).
Введите.
данные ребенка:
ФИО, дата рождения, документ и адрес проживания.
Наметьте.
дату, с которой хотите зачислить ребенка в сад.
Определите.
режим (полный/неполный день).
и тип группы (общая, оздоровительная, компенсирующая).
Выберите.
конкретный детский сад.
Прикрепите.
документы.
и отправьте готовое заявление.
После отправки заявление проходит автоматическую проверку на портале. Как только она завершится, вы получите уведомление в личный кабинет: документы либо приняты, либо отклонены. Если всё в порядке, вашему ребёнку присвоят номер — по нему можно следить за движением очереди в садик.
Какие документы нужны.
паспорт одного из родителей; свидетельство о рождении ребенка; справка, где указано место проживания ребенка; бумаги, подтверждающие льготы или приоритетное зачисление.
В России некоторые малыши зачисляются без очереди. К таким категориям относятся дети из многодетных семей; дети, которые воспитываются одним родителем; дети прокуроров и судей, военнослужащих.
Если ребенок под опекой, дополнительно потребуется бумага о назначении опекуна. Медсправки понадобятся, если у малыша есть ограничения по здоровью.
Когда нужно вставать в очередь в детсад.
Лучше не откладывать постановку на учет до последнего момента, так как в садике может не остаться вакантных мест. Многие встают на учет, как только получат документы из роддома. Тянуть до двух-трех лет не рекомендуем.
Запись ребенка в школу через интернет.
Набор в нижегородские школы в 2026 году делится на два ключевых этапа:
Первый этап.
(с приоритетным зачислением).
Сроки:
с 1 апреля до 30 июня.
Кто поступает:
дети, закрепленные за школой по месту регистрации.
Второй этап.
(донабор на свободные места).
Сроки:
с 6 июля по 5 сентября.
Кто поступает:
все остальные дети, желающие попасть в школу не по месту своей регистрации (при наличии свободных мест).
Как записаться в школу на «Госуслугах».
Зайдите.
в раздел.
«Образование».
на портале.
Найдите.
и выберите услугу "Запись.
в учебное заведение".
Перейдите.
к опции "Запись.
в первый класс".
Выберите.
школу и заполните заявление — можно подать заявки сразу.
в три школы.
Отправьте.
заявление и ждите уведомления.
Какие документы нужны:
паспорт одного из родителей; свидетельство о рождении ребенка; документ о регистрации родителя и ребенка.
Раньше 1 апреля заявление не примут, но его можно заполнить заранее — документ сохранится в черновиках на «Госуслугах». Если ребенка примут в школу, то в личный кабинет придет сообщение от образовательного учреждения. Распорядительный акт, подтверждающий зачисление, издается не позднее чем через 3 рабочих дня. После этого оригиналы документов нужно принести в школу.
Первыми зачисляют детей, чьи братья или сёстры уже учатся в этой школе, а также детей военных, прокуроров и судей. Для льгот может понадобиться отдельная справка.
Граждане других стран и люди без гражданства тоже могут подавать заявления. Все документы должны быть на русском языке или с нотариальным переводом.
Важно: с 1 апреля детям нужно будет подтвердить знание русского языка.
Как узнать, за какой школой закреплен дом.
Без прописки попасть в школу сложнее, но это возможно. Первыми всегда зачисляют детей, которые живут на закреплённой за школой территории.
Загляните на сайт ближайшей школы. По закону до 26 марта там должна быть карта с точными адресами, которые за ней закреплены. Узнать свою школу можно также в районной администрации.