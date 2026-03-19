Как записать ребенка в школу и детский сад в Нижегородской области?

Записать ребёнка в школу или детский сад сегодня можно без очередей и походов по инстанциям — достаточно воспользоваться онлайн‑сервисами. Портал «Живем в Нижнем» рассказывает, как это можно сделать в Нижегородской области.

Записать ребёнка в школу или детский сад сегодня можно без очередей и походов по инстанциям — достаточно воспользоваться онлайн‑сервисами. Портал «Живем в Нижнем» рассказывает, как это можно сделать в Нижегородской области.

Запись ребенка в детский сад через интернет.

Как записаться в детский сад через «Госуслуги».

Войдите.

в свой аккаунт.

на портале.

Выберите.

услугу "Запись.

в дошкольную организацию".

Нажмите.

кнопку «Заполнить заявление».

Проверьте.

и подтвердите ваши личные данные (ФИО, паспорт, адрес).

Укажите,

кем вы приходитесь ребенку (родитель, опекун).

Введите.

данные ребенка:

ФИО, дата рождения, документ и адрес проживания.

Наметьте.

дату, с которой хотите зачислить ребенка в сад.

Определите.

режим (полный/неполный день).

и тип группы (общая, оздоровительная, компенсирующая).

Выберите.

конкретный детский сад.

Прикрепите.

документы.

и отправьте готовое заявление.

После отправки заявление проходит автоматическую проверку на портале. Как только она завершится, вы получите уведомление в личный кабинет: документы либо приняты, либо отклонены. Если всё в порядке, вашему ребёнку присвоят номер — по нему можно следить за движением очереди в садик.

Какие документы нужны.

паспорт одного из родителей; свидетельство о рождении ребенка; справка, где указано место проживания ребенка; бумаги, подтверждающие льготы или приоритетное зачисление.

В России некоторые малыши зачисляются без очереди. К таким категориям относятся дети из многодетных семей; дети, которые воспитываются одним родителем; дети прокуроров и судей, военнослужащих.

Если ребенок под опекой, дополнительно потребуется бумага о назначении опекуна. Медсправки понадобятся, если у малыша есть ограничения по здоровью.

Когда нужно вставать в очередь в детсад.

Лучше не откладывать постановку на учет до последнего момента, так как в садике может не остаться вакантных мест. Многие встают на учет, как только получат документы из роддома. Тянуть до двух-трех лет не рекомендуем.

Запись ребенка в школу через интернет.

Набор в нижегородские школы в 2026 году делится на два ключевых этапа:

Первый этап.

(с приоритетным зачислением).

Сроки:

с 1 апреля до 30 июня.

Кто поступает:

дети, закрепленные за школой по месту регистрации.

Второй этап.

(донабор на свободные места).

Сроки:

с 6 июля по 5 сентября.

Кто поступает:

все остальные дети, желающие попасть в школу не по месту своей регистрации (при наличии свободных мест).

Как записаться в школу на «Госуслугах».

Зайдите.

в раздел.

«Образование».

на портале.

Найдите.

и выберите услугу "Запись.

в учебное заведение".

Перейдите.

к опции "Запись.

в первый класс".

Выберите.

школу и заполните заявление — можно подать заявки сразу.

в три школы.

Отправьте.

заявление и ждите уведомления.

Какие документы нужны:

паспорт одного из родителей; свидетельство о рождении ребенка; документ о регистрации родителя и ребенка.

Раньше 1 апреля заявление не примут, но его можно заполнить заранее — документ сохранится в черновиках на «Госуслугах». Если ребенка примут в школу, то в личный кабинет придет сообщение от образовательного учреждения. Распорядительный акт, подтверждающий зачисление, издается не позднее чем через 3 рабочих дня. После этого оригиналы документов нужно принести в школу.

Первыми зачисляют детей, чьи братья или сёстры уже учатся в этой школе, а также детей военных, прокуроров и судей. Для льгот может понадобиться отдельная справка.

Граждане других стран и люди без гражданства тоже могут подавать заявления. Все документы должны быть на русском языке или с нотариальным переводом.

Важно: с 1 апреля детям нужно будет подтвердить знание русского языка.

Как узнать, за какой школой закреплен дом.

Без прописки попасть в школу сложнее, но это возможно. Первыми всегда зачисляют детей, которые живут на закреплённой за школой территории.

Загляните на сайт ближайшей школы. По закону до 26 марта там должна быть карта с точными адресами, которые за ней закреплены. Узнать свою школу можно также в районной администрации.

