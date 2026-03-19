В Кстовском районе построят комплекс по производству стройматериалов

В Нижегородской области планируют возвести новый производственно-складской комплекс. Соответствующий приказ об утверждении проекта межевания территории опубликован на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций региона.
Объект будет располагаться в северной части села Большое Мокрое Кстовского района. Для реализации проекта выделен земельный участок площадью более 10,7 тысячи квадратных метров. Разработкой документации для площадки занималось ООО «Нижегородский центр инженерных изысканий».
Комплекс будет специализироваться на производстве строительных материалов под маркой «нанофлекс». Инвестором и исполнителем проекта выступает компания ООО «Нанофлекс». Детальные характеристики будущего предприятия и объем инвестиций на данный момент не разглашаются.
