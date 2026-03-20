Подростков не пустят на субботники: в Челябинской области ввели жесткий запрет из-за клещей

В Челябинской области ужесточили правила для школьников — теперь без прививки от клещевого энцефалита подростков не допустят к субботникам и другим мероприятиям на природе.
Соответствующее предписание подписал врио главного санитарного врача региона. Причина — тревожная ситуация с клещами: в области фиксируют высокую активность природных очагов опасных инфекций.
По данным санитарных служб, клещи в регионе заражены не только энцефалитом, но и боррелиозом, эрлихиозом, анаплазмозом и другими инфекциями. Это делает обычные выезды на природу потенциально опасными.
Под запрет попали не только субботники. Непривитым подросткам также нельзя участвовать в туристических походах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на открытом воздухе и работах по благоустройству территорий.
Ограничения будут действовать в течение всего эпидемиологического сезона.
Кроме того, новые правила касаются и взрослых: к работам с риском заражения — например, в лагерях или на практике в природных зонах — допускаются только привитые и прошедшие инструктаж.
Отдельное внимание уделили садоводам. Почти четверть всех пострадавших от укусов клещей — именно они. Власти обязали СНТ провести обработку территорий и расчистку участков до начала сезона.