Ученый Корженков объяснил серию землетрясений у Курил адаптацией границ плит

Ученый подчеркнул, что землетрясения магнитудой 5−6 для этого региона являются рядовым явлением. По его оценке, такие толчки способствуют высвобождению напряжения, которое накапливается в земной коре, и в этом смысле менее опасны, чем одно крупное катастрофическое событие. Он также обратил внимание, что нынешние землетрясения происходят в море, а не под населенными пунктами и не на суше. Поэтому, как пояснил Корженков, до жителей доходят уже ослабленные колебания.