Ученый Корженков объяснил серию землетрясений у Курил адаптацией границ плит

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Серия землетрясений у Курильских островов связана с продолжающимися афтершоками после сильного землетрясения в 2025 году в Камчатско-Курильской сейсмогенерирующей зоне, в ходе которых границы литосферных плит приспосабливаются к новому положению. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.
«В этом нет ничего удивительного. Сейчас один или несколько сегментов на границах этих плит приспосабливаются к новому положению после сильнейшего землетрясения прошлого года. Этот процесс будет продолжаться еще долгие годы», — сказал он.
Как пояснил ученый, после крупного сейсмического события в регионе начинается длительный этап перестройки на границах плит. По его словам, в этом районе взаимодействуют Тихоокеанская, Североамериканская, Охотская, Амурская и Евразийская плиты, а сами границы между ними протягиваются на тысячи километров и состоят из отдельных сегментов.
Корженков отметил, что такие сегменты приспосабливаются к смещению не одновременно, а последовательно. Сначала в новое положение приходит один участок границы, затем следующий, после чего напряжение перераспределяется вновь. Именно этим, по его словам, объясняется то, что землетрясения в районе Курил фиксируются несколько дней подряд и могут продолжаться еще долгое время.
Ученый подчеркнул, что землетрясения магнитудой 5−6 для этого региона являются рядовым явлением. По его оценке, такие толчки способствуют высвобождению напряжения, которое накапливается в земной коре, и в этом смысле менее опасны, чем одно крупное катастрофическое событие. Он также обратил внимание, что нынешние землетрясения происходят в море, а не под населенными пунктами и не на суше. Поэтому, как пояснил Корженков, до жителей доходят уже ослабленные колебания.
По словам ученого, сейсмическая активность после прошлогоднего сильного землетрясения может смещаться вдоль единой протяженной зоны — в сторону Курил, а также к северу или югу, в зависимости от того, какие сегменты границы плит начинают приспосабливаться к новому положению. Корженков добавил, что этот процесс является нормальным развитием сейсмологической ситуации и может продолжаться еще несколько лет.