Половину путепровода на шоссе Космонавтов могут открыть до конца года

Ремонтные работы путепровода на шоссе Космонавтов у технопарка «Морион Диджитал» могут завершиться до конца 2026 года. Запустить движение на половине дороги поручил губернатор Дмитрий Махонин на заседании Правительства Пермского края.
Были рассмотрены этапы развития крупных дорожных объектов региона, в числе которых реконструкция путепровода на шоссе Космонавтов. Проект предусматривает расширение дорожного полотна до шести полос и увеличение высоты путепровода до 5,5 м для предотвращения ДТП.
Изначально завершение работ на путепроводе было запланировано на 2028 год. Однако, как сообщил Дмитрий Махонин, благодаря высокому темпу работ техническое движение по половине путепровода может быть запущено уже к концу 2026 года.