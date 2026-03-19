Ранним утром в Сальске громкий лай собаки спас семью от пожара. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МЧС.
Инцидент произошел на улице Марины Расковой, где из-за короткого замыкания проводки вспыхнул гараж, а пламя перекинулось на соседнюю баню. Первым беду почувствовал домашний питомец, который разбудил спящих людей. Выбежавший на кухню хозяин попытался самостоятельно залить вырывающееся из двери пламя с помощью шланга, однако масштаб бедствия оказался слишком велик.
— Прибывшие на место пожарные потушили возгорание на тридцати двух квадратах. Никто не пострадал. В тушении участвовали восемь специалистов и две спецмашины, — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел на улице Марины Расковой. Фото: МЧС РО.
Напомним, 18 марта в Ростове произошел пожар в многоэтажном доме на бульваре Комарова. У пожилой жительницы вспыхнувшей квартиры случился обширный инфаркт, а ее прикованный к постели муж погиб до приезда спасателей.
