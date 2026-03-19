В Сальске громкий лай собаки спас семью от пожара

Разбуженному собакой дончанину пришлось тушить горящий гараж из шланга.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром в Сальске громкий лай собаки спас семью от пожара. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МЧС.

Инцидент произошел на улице Марины Расковой, где из-за короткого замыкания проводки вспыхнул гараж, а пламя перекинулось на соседнюю баню. Первым беду почувствовал домашний питомец, который разбудил спящих людей. Выбежавший на кухню хозяин попытался самостоятельно залить вырывающееся из двери пламя с помощью шланга, однако масштаб бедствия оказался слишком велик.

— Прибывшие на место пожарные потушили возгорание на тридцати двух квадратах. Никто не пострадал. В тушении участвовали восемь специалистов и две спецмашины, — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел на улице Марины Расковой. Фото: МЧС РО.

Напомним, 18 марта в Ростове произошел пожар в многоэтажном доме на бульваре Комарова. У пожилой жительницы вспыхнувшей квартиры случился обширный инфаркт, а ее прикованный к постели муж погиб до приезда спасателей.

