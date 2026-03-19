Нижегородке вернули деньги за проведенное с нарушениями ТО ВКГО

Жительнице Нижнего Новгорода вернули деньги за проведенное с нарушениями техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
В августе 2025 года во время работ по ТО ВКГО в жилом многоквартирном доме работник ресурсоснабжающей организации выявил в её квартире нарушения, связанные с якобы неправильной эксплуатацией проточного газового водонагревателя, после чего отключил в этой квартире газ.
Прокуратура Московского района провела проверку и установила, что сотрудник не обладал знаниями о технических характеристиках газового оборудования, в связи с чем отключение газа было незаконным. В то же время при отсутствии реального нарушения женщине пришлось платить за восстановление газоснабжения.
«В целях восстановления прав заявительницы прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации. По результатам его рассмотрения женщине были возвращены денежные средства за неправомерное отключение газового оборудования и восстановление газоснабжения», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания Нижегородской области на заседании комитета по ЖКХ и ТЭК обсудили массовые жалобы жителей на навязывание платных услуг по завышенным ценам во время процедуры ТО ВКГО.