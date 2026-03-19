Иностранный турпоток в Нижегородскую область вырос в 5 раз

Количество поездок иностранных туристов в Нижегородскую область увеличилось более чем в пять раз с 2021 года. Такие данные озвучили на рабочей встрече с начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, генерал-майором Юрием Урвановым. Основной поток гостей проходит через пункт пропуска в аэропорту «Чкалов», сообщил Глеб Никитин в своём телеграм-канале.