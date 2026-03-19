Рядом с пивоваренным заводом в Черняховске приступили к ремонту старинного дома с декором

Работы выполняет ООО «ТерраСтрой» за 29,4 млн рублей.

Рядом с пивоваренным заводом в Черняховске приступили к ремонту старинного дома с декором. Здание располагается на улице Заводской, 4. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на своей странице «ВКонтакте».

Сейчас специалисты ремонтируют крышу здания. К маю рассчитывают начать приводить в порядок фасад.

«Здание в плачевном состоянии, обнажилась кирпичная кладка, начали разрушаться стены. Но исторический облик, по словам наших специалистов Фонда капремонта, воссоздать сможем. Сейчас делают крышу, потолочные перекрытия максимально изношены, рабочие восстанавливают потолки», — рассказал Беспрозванных.

Ремонтом дома занимается ООО «ТерраСтрой». В 2023 году с компанией заключили контракт на 29,4 миллиона рублей.

По данным портала Prussia39.ru, дом на Заводской, 4 является частью комплекса «Кёнигсек». Его построили в Инстербурге на Беловштрассе в начале XX века.

Фасады четырёхэтажного здания выполнены из полнотелого красного керамического кирпича, оштукатурены. Стены дома декорированы барельефами, пилястрами, междуэтажными и венчающими карнизами. В 2011 году комплекс признали выявленным объектом культурного наследия.

Фото: Алексей Беспрозванных, «ВКонтакте».