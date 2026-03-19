В связи с наступлением устойчивых погодных условий с 18 марта в донских лесах объявлен пожароопасный режим. Об этом жителей предупредили в правительстве региона.
Первыми под ограничения попали территории южных и центральных лесничеств, а уже с 23 марта опасный сезон стартует в северных районах области. Местные власти полностью завершили подготовку пожарных формирований и проверили готовность 21 станции мониторинга.
— Создана специальная группировка для тушения крупных возгораний и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах. В ее состав вошли 3869 человек, 1271 единица спецтехники и более десяти тысяч единиц оборудования, — уточнили в правительстве.
В течение всего теплого сезона круглосуточное наблюдение за массивами будут вести системы из 86 камер и мобильные патрули на высотах. Для локализации масштабных угроз профильные ведомства сформировали штурмовые отряды, которые сейчас проходят тактические учения.
