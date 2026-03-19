Рецидивист из Перми рассказал о мотиве убийства мужчины пистолетом и ножом

Мотивы убийства мужчины с помощью пневматического пистолета и ножа раскрыл рецидивист в зале суда, сообщил корреспондент perm.aif.ru с заседания.
Речь о происшествии, которое произошло в конце 2025 года. Ранее судимый за тяжкие преступления пермяк вновь оказался обвинён в убийстве. Правоохранители задержали его, когда он пытался вынести из квартиры тело человека, замотанное в скотч.
В марте 2026 года в Дзержинском районному суде началось рассмотрение дела. На допросе мужчина рассказал, что мотивом для жестокого убийство стала ревность: погибший накануне проявлял знаки внимания к сожительнице подсудимого.
Прокурор запросил для мужчины наказание в виде 18,5 лет лишения свободы. После этого подсудимому стало плохо, ему пришлось вызывать скорую.