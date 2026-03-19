На ещё одной улице Калининграда обещали замостить «народные тропы»

За устройство пешеходных дорожек власти готовы заплатить максимум 1 910 635 рублей.

Власти Калининграда обещали замостить «народные тропы» на ещё одной улице областного центра. На этот раз речь идёт об улице Старшины Дадаева, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Небольшой с точки зрения строительных объёмов объект, но такой важный для людей, живущих в этом районе. На Дадаева, 66 планируем за месяц (после подписания контракта) замостить “народные тропы”», — говорится в сообщении.

За устройство пешеходных дорожек власти готовы заплатить максимум 1 910 635 рублей. Заявки на участие в торгах принимают с 19 по 26 марта. Итоги аукциона планируют подвести 30 марта. На исполнение контракта отводится 75 дней. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

Ранее в Калининграде замостили «народную тропу» от переулка Майского до улицы Невского.