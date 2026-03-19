Андрей Травкин, возглавлявший нижегородскую прокуратуру пять лет, ушел в отставку

КАк следует из данных на сайте надзорного органа, исполнение обязанностей руководителя ведомства временно возложено на первого заместителя прокурора Нижегородской области, старшего советника юстиции Михаила Должикова. Он, вероятно, будет осуществлять руководство до момента назначения нового главы.
Напомним, карьера Травкина в органах прокуратуры началась в 2002 году с должности помощника межрайонного прокурора в Ярославской области. В последующие годы он последовательно занимал руководящие посты в прокуратурах нескольких районов 76-го региона, а также работал в структурах Московской области, Республики Крым и Астраханской области.
Стоит отметить, что ряд предшественников Травкина — Константин Кожевников, Олег Понасенко, Вадим Антипов — не проработали полный срок контракта (5 лет) и покидали кресло прокурора значительно раньше.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что губернатор Глеб Никитин назначил министра внутренней региональной и муниципальной политики Павла Карасева временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства области. Он сохраняет свой министерский пост и будет курировать оба направления, подчиняясь первому заместителю губернатора Андрею Гнеушеву.
