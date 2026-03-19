Восемь человек пострадали в авариях за одни сутки в Нижегородской области

18 марта на территории Нижегородской области произошло шесть аварий с пострадавшими. Об этом рассказали в региональной ГАИ.
В ДТП травмы получили восемь человек. Отмечается, что двое из пострадавших — это несовершеннолетние.
Одна из аварий произошла в Нижнем Новгороде на улице Щербакова. Водитель «Мицубиси» проехал перекресток на красный цвет светофора и врезался в БМВ. Травмы получили водитель и пассажир японской иномарки. Еще одно ДТП случилось на улице Минеева. Водитель «Киа» наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Травмы получил пешеход.
Также 18 марта сотрудники ГАИ исключили из участия в дорожном движении 17 пьяных водителей. 16 человек были задержаны за управление машиной без в/у.
