Восемь человек пострадали в авариях за одни сутки в Нижегородской области

Одна из аварий произошла в Нижнем Новгороде на улице Щербакова. Водитель «Мицубиси» проехал перекресток на красный цвет светофора и врезался в БМВ. Травмы получили водитель и пассажир японской иномарки. Еще одно ДТП случилось на улице Минеева. Водитель «Киа» наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Травмы получил пешеход.