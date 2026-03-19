Почему при укусе клеща нельзя капать маслом

«Мазать клеща, обнаруженного на коже, никаким маслом не надо! Какой-то неуч придумал, и понеслось!» — возмущается кандидат биологических наук, главный специалист Донского филиала ЦОК АПК Денис Касаткин. В города страны пришло тепло, а с ним — и клещи. По статистике, каждый пятый клещ переносит опасное заболевание, а каждый десятый — сразу несколько возбудителей недугов, способных преывратить человека в глубокого инвалида.
Кто же такие клещи, чем они так опасны и как не стать их жертвой, вместе с экспертами выяснял и развенчивал мифы rostov.aif.ru.
Сезон клещей 2026: в чём опасность?
Одним из наиболее опасных заболеваний считается клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), который вызывает воспаление головного мозга. В России его переносят клещи Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus.
«Очагов клещевого энцефалита в Ростовской области на сегодня нет, но в регионе зарегистрировано несколько других клещевых инфекций. Это конго-крымская геморрагическая лихорадка, тулерямия, иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), лихорадка Ку, отмечались случаи лихорадки Западного Нила», — сообщил Денис Касаткин.
Среди новых заболеваний, которые регистрируются года два, выделяются моноцитарный эрлихиоз (МЭЧ) и гранулоцитарный анаплазмоз (ГАЧ). Возбудитель, попадая в кровь, может вызывать лихорадку, мышечную слабость, проблемы с давлением. В тяжёлых случаях возможна почечная недостаточность и кровотечения.
В последнее время отмечены также случаи развития аллергической реакции на употребление мяса млекопитающих, спровоцированой укусами иксодовых клещей, отмечает Денис Касаткин.
Восемь видов кровопийц.
В Ростовской области, как отмечают учёные, обитает восемь видов клещей, которые могут кусать человека. Абсолютное доминирование в Ростовской области у трёх видов иксодовых клещей: Нyalomma marginatum, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus rossicus.
Один вид имеет летний пик численности (D. marginatus), два других- весенний и осенний. В связи с тем, что климат и природные условия меняются, клещи расширяют свой ареал через естественные пути распространения. В первую очередь, на животных, включая птиц. Кормовая база иксодовых клещей— это любые позвоночные. Мыши, ежи, птицы, скот, собаки и кошки, а также люди.
«Дело даже не в том, какие новые виды клещей могли у нас появиться, сколько в том, что в другом регионе, где они уже присутствовали, могли быть очаги какого-то заболевания, которое отсутствовало ранее у нас. А раз клещи попали в наш регион и здесь смогли закрепиться, то и пожалуйста, сформирован очаг новой инфекции», — отмечает Денис Касаткин.
Клещи имеют продолжительность жизни в несколько лет. Зимой они впадают в «спячку», убежищем для них служат опавшая листва, почва или норы животных. Весной первыми вылезают из укрытий нимфы — следующая за личинкой стадия. Нимфа через год превращается во взрослую особь. Взрослые особи откладывают яйца, из которых вновь выходят личинки. Они уходят в укрытие, зимуют, превращаются в нимф…
Клещи используют стратегию, известную как «поиск хозяев». Они взбираются на кончики растительности и вытягивают передние ноги, ожидая, пока «новый хозяин» заденет их. При встрече клещ прикрепляется, находит удобное место на коже, прокалывает её и питается кровью.
Это может длиться от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от вида и стадии жизни клеща, а также от действий хозяина.
Как понять, что укусил клещ?
Симптомы укусов клещей могут различаться, но чаще включают локальное покраснение, отек и зуд. Наиболее характерный вид имеет заражение боррелиозом или болезнью Лайма. Ранние симптомы включают мигрирующую эритему — красное пятно или кольцо вокруг укуса с просветлением в центре. Также системными симптомами могут стать лихорадка, усталость, мышечные боли.
«Клещи активны в тёплое время года. Поэтому при плюсовой температуре нужно быть осторожными везде, где есть растительность», — пояснил эксперт.
Далеко не каждый укус сопровождается заражением. Однако меры профилактики и реагирования на любой укус необходимо знать и соблюдать без исключений.
«Самая эффективная мера профилактики клещевого энцефалита — вакцинация. Но для выработки иммунитета требуется не менее двух недель», — напомнил Денис Касаткин.
Почему нельзя мазать клеща маслом?
Миф 1. Чтобы вытащить клеща, нужно капнуть на него маслом.
Как пояснил Денис Касаткин, погибший и оставшийся на коже клещ продолжает выделять в кровь инфекционных агентов. Нужно быстро и правильно его удалить. Обычно достаточно при этом пинцета с тонким кончиком.
«Возьмите клеща как можно ближе к поверхности кожи, равномерно аккуратно потяните вверх. Или, как шуруп, выкрутите из места поражения. Не надо ни тянуть, ни рвать — ротовые органы у клеща зазубрены и довольно легко остаются при неправильном удалении в ране. Соответственно, ещё и получите нагноение вдобавок», — предупреждает специалист.
Но лучше удалять клеща в медучреждении. Кроме того, существуют специальные приспособления. После удаления нужно промыть место укуса водой с мылом или антисептиком.
Миф 2. Вынутого клеща необходимо доставить в медучреждение.
«Обратиться в медицинское учреждение действительно нужно, и как можно раньше. Но клеща сдавать на наличие инфекции бессмысленно: он уже укусил, вы же не собираетесь его лечить? Максимум, для чего это может иметь смысл — определить вид и понять, какое именно заболевание он может переносить. Но проблема в том, что клещ может переносить несколько заболеваний», — комментирует Денис Касаткин.
Миф 3. Лаванда и полынь спасут участок от клещей.
Эксперты подчёркивают: есть растения, которые отпугивают тех или иных насекомых. Определённого эффекта можно добиться, если высадить на участке бархатцы, календулу, лаванду, ромашку, настурцию. Также своё действие могут оказать травы и пряности: мята, мелисса, базилик, полынь, тимьян, пижма, розмарин.
К этой группе растений, поясняет главный специалист отдела защиты растений Ольга Безрукова, можно отнести также кустарники: бузину, черёмуху, хвойные. Из этих растений делают так называемые смешанные посадки (между грядками овощей для защиты от тли и колорадского жука), бордюры, а также «аптекарский газон» у беседок и окон.
Используют так называемые инсектицидные букеты. Например, кладут в комнатах высушенную полынь, сушеные пучки пижмы или поджигают дербенник иволистный. Эти растения содержат вещества и эфирные масла, благодаря которым их используют как природный репеллент.
«Однако на практике все это работает не на 100%. На участке, где открытое пространство, любые эфирные масла и запахи могут быстро улетучиваться, а главное, воздействовать далеко не только на предполагаемых клещей и насекомых, а на энтомофауну в целом», —.
Поэтому лучше использовать то, что проверено и опираться на собственный опыт.
Миф 4. Клещ — насекомое?
Клещ — не насекомое. Клещи относятся к классу паукообразных (Arachnida) и типу членистоногих. Клещи ближе к скорпионам, чем к жукам или мухам. Основное отличие: у клещей восемь ног (четыре пары), а не шесть, как у насекомых. Тело клещей состоит из двух частей (головогрудь и брюшко), а не из трёх (голова, грудь, брюшко).