В Госдуму внесли проект о защите россиян, арестованных за рубежом

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.
«Проект федерального закона разработан в целях защиты прав граждан Российской Федерации в случае их ареста (удержания), уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации», — говорится в документе.
В пояснительной записке отмечается, что президент прибегает к мерам по защите страны и россиян в случае принятия иностранными и международными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам и основам публичного правопорядка России.
В развитие указанной нормы законопроектом вносятся изменения, предусматривающие в том числе возможное использование за границей российских военных по решению президента.