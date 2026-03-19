Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cyprus Mail: на Кипре задумались о судьбе двух британских баз на острове

Президент Кипра Никос Христодулидис в среду заявил, что британские военные базы на острове являются «колониальным пережитком», и призвал к обсуждению их статуса по завершении конфликта на Ближнем Востоке.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Присутствие британских баз на Кипре является пережитком колониализма. Когда конфликт (на Ближнем Востоке) закончится, нам нужно будет провести открытую дискуссию с британским правительством.

Никос Христодулидис
президент Кипра

Он также отметил, что, помимо «геополитического аспекта», в этом вопросе есть еще и аспект, связанный с более чем 10 000 киприотов, которые проживают на этих базах и перед которыми у Кипра «есть обязательства», пишет газета Cyprus Mail.

Как отмечает издание, слова Христодулидиса о судьбе британских баз противоречат высказываниям заместителя госсекретаря Великобритании по вооруженным силам Эла Карнса.

На прошлой неделе он заверил британских парламентариев, что будущее баз «не подлежит сомнению». Карнс также сказал, что во время визита на Кипр министра обороны Великобритании Джона Хили в начале марта на острове подтвердили, что «наши отношения сейчас теснее, чем когда-либо прежде».

Ранее к ликвидации британских баз на Кипре призывали оппозиционные политики. Стефанос Стефану, лидер «Прогрессивной партии трудового народа Кипра» подчеркнул, что его партия призывает к этому уже несколько десятилетий, а Кипр, по его словам, «не является и не хочет становиться военным плацдармом». Асим Акансой, заместитель главы партии турок-киприотов CTP, разделяет это мнение и считает, что сохранение двух британских баз на острове является «большой ошибкой истории».

Узнать больше по теме
Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
Читать дальше