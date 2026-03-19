Cyprus Mail: на Кипре задумались о судьбе двух британских баз на острове

Присутствие британских баз на Кипре является пережитком колониализма. Когда конфликт (на Ближнем Востоке) закончится, нам нужно будет провести открытую дискуссию с британским правительством.
Он также отметил, что, помимо «геополитического аспекта», в этом вопросе есть еще и аспект, связанный с более чем 10 000 киприотов, которые проживают на этих базах и перед которыми у Кипра «есть обязательства», пишет газета Cyprus Mail.
На прошлой неделе он заверил британских парламентариев, что будущее баз «не подлежит сомнению». Карнс также сказал, что во время визита на Кипр министра обороны Великобритании Джона Хили в начале марта на острове подтвердили, что «наши отношения сейчас теснее, чем когда-либо прежде».
Ранее к ликвидации британских баз на Кипре призывали оппозиционные политики. Стефанос Стефану, лидер «Прогрессивной партии трудового народа Кипра» подчеркнул, что его партия призывает к этому уже несколько десятилетий, а Кипр, по его словам, «не является и не хочет становиться военным плацдармом». Асим Акансой, заместитель главы партии турок-киприотов CTP, разделяет это мнение и считает, что сохранение двух британских баз на острове является «большой ошибкой истории».