Cyprus Mail: на Кипре задумались о судьбе двух британских баз на острове

Ранее к ликвидации британских баз на Кипре призывали оппозиционные политики. Стефанос Стефану, лидер «Прогрессивной партии трудового народа Кипра» подчеркнул, что его партия призывает к этому уже несколько десятилетий, а Кипр, по его словам, «не является и не хочет становиться военным плацдармом». Асим Акансой, заместитель главы партии турок-киприотов CTP, разделяет это мнение и считает, что сохранение двух британских баз на острове является «большой ошибкой истории».