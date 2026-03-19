Минтранс сказал, сколько автозаправок работает в Беларуси. Подробности БелТА сообщил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик.
По его словам, в стране работают 423 автозаправочные станции и 48 гостиниц. Сергей Леончик обратил внимание и на работу 45 моек для автотранспорта, а также 78 станций технического обслуживания, 20 мотелей, 607 предприятий торговли. Посетителей принимают более 580 кафе и других пунктов питания.
Замначальника пояснил, что большинство объектов находятся на республиканских автомобильных дорогах, однако они есть и на местной сети — на участках с интенсивным движением. Он обратил внимание, что за 2025 год после реконструкции и нового строительства, начали работать 14 заправочных станций, шесть пунктов питания, три автомобильные мойки. Также заработали два пункта технической помощи, один пункт торговли.
