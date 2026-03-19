Нижегородские врачи выполнили первые пересадки роговицы глаза в НОКБ

Медики успешно выполнили четыре трансплантации.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские медики из НОКБ им. Семашко выполнили первые пересадки роговицы глаза. Об этом рассказал главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Врачи успешно выполнили четыре трансплантации — роговицу забирают у мертвых доноров. Медикам удалось спасти глаза пациентам с почти полной слепотой из-за тяжелых грибковых и вирусных инфекций. Раньше за такими операциями нижегородцам приходилось ездить в федеральные клиники.

«По полису ОМС и при наличии операция проводится бесплатно. Чтобы попасть в лист ожидания, нужно пройти обследование в консультативной поликлинике НОКБ», — рассказал офтальмохирург Дмитрий Войнов, выполнившие первые трансплантации.

В ближайшее время нижегородские медики хотят внедрить технологию послойной пересадки роговицы. Она позволит вернуть зрение почти на 100%.

«Трансплантация роговицы пополнила пул высокотехнологичных вмешательств будущего “Города здоровья”, который создают в Нижнем на ул. Родионова», — отметил Алексей Никонов.

Ранее мы писали, что нижегородке пересадили почку от мертвого донора.