Нижегородские врачи выполнили первые пересадки роговицы глаза в НОКБ

Нижегородские медики из НОКБ им. Семашко выполнили первые пересадки роговицы глаза. Об этом рассказал главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Врачи успешно выполнили четыре трансплантации — роговицу забирают у мертвых доноров. Медикам удалось спасти глаза пациентам с почти полной слепотой из-за тяжелых грибковых и вирусных инфекций. Раньше за такими операциями нижегородцам приходилось ездить в федеральные клиники.
«По полису ОМС и при наличии операция проводится бесплатно. Чтобы попасть в лист ожидания, нужно пройти обследование в консультативной поликлинике НОКБ», — рассказал офтальмохирург Дмитрий Войнов, выполнившие первые трансплантации.
В ближайшее время нижегородские медики хотят внедрить технологию послойной пересадки роговицы. Она позволит вернуть зрение почти на 100%.
«Трансплантация роговицы пополнила пул высокотехнологичных вмешательств будущего “Города здоровья”, который создают в Нижнем на ул. Родионова», — отметил Алексей Никонов.
