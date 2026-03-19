Нижегородские врачи выполнили первые пересадки роговицы глаза в НОКБ

Врачи успешно выполнили четыре трансплантации — роговицу забирают у мертвых доноров. Медикам удалось спасти глаза пациентам с почти полной слепотой из-за тяжелых грибковых и вирусных инфекций. Раньше за такими операциями нижегородцам приходилось ездить в федеральные клиники.