Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли в ДТП под Воронежем

В Нижнедевицком районе Воронежской области 19 марта около 12 часов дня на 182-м километре автодороги Р-298 «Курск — Саратов» произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Источник: "Российская газета"

По предварительным данным полиции, 72-летний водитель автомобиля KIA Cerato, выезжая со второстепенной дороги из села Верхнее Турово на встречную полосу, столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. В результате DAF по инерции допустил столкновение с автомобилем «Газель», движущемся в попутном направлении под управлением 38-летнего водителя. После столкновения KIA и DAF съехали в кювет.

В результате аварии водитель и пассажирка KIA, 67-летняя женщина, а также водитель «Газели» скончались на месте до приезда скорой помощи.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.