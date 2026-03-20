Навка о Валиевой: «Возвращение Камилы — радостное событие»

«Возвращение Камилы — радостное событие для всех болельщиков, самой Камилы и всего фигурного катания. Такие спортсменки должны продолжать карьеру. Уверена, что Камила ещё проявит и покажет себя, а мы будем гордиться. Желаю Камиле удачи. Это только начало. Надеюсь, мировая арена для нас вскоре будет открыта и будет возможность выступать на международных соревнованиях», — сказала Навка корреспонденту «Чемпионата».
В октябре 2025 года Валиева возобновила официальные тренировки в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской. В рамках профессиональных соревнований 19-летняя фигуристка дебютировала в чемпионате России по прыжкам-2026 и дошла до четвертьфинала, заняв 4-е место с 29,28 баллами.
В предстоящие выходные Камила Валиева примет участие в Кубке Первого канала, которые пройдут 21 и 22 марта в Санкт-Петербурге на льду СК «Юбилейный».