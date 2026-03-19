В Волгоградской пойме Царицы построят технопарк «Сталинград» за 235 млн

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал направление почти 236 миллионов рублей из федерального бюджета на создание в Волгограде технопарка «Сталинград». Подробности сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Средства пойдут на развитие инфраструктуры для индустриальных парков в восьми регионах, которые прошли конкурсный отбор Минпромторга. В списке — Башкортостан, Татарстан, Московская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Омская, Челябинская области и Москва. По словам Мишустина, такая поддержка позволяет ускорить запуск производств, тестировать новые решения и создавать рабочие места.
Технопарк разместится в Ворошиловском районе, в пойме Царицы. Участок в 3,2 гектара застроят объектами площадью свыше 36 тысяч квадратов. Проектно-сметная документация сейчас проходит госэкспертизу. Судя по предоставленным изображениям будущей постройки, «Сталинград» будет построен в стиле модернизма, выполнен в светлых тонах и окружён пышной зеленью.
В администрации также отметили, что прошлом году «Сталинград» уже стал официальным оператором «Сколково», что даст региону доступ к инновациям и совместным разработкам.
