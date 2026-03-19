В Волгоградской пойме Царицы построят технопарк «Сталинград» за 235 млн

Технопарк разместится в Ворошиловском районе, в пойме Царицы. Участок в 3,2 гектара застроят объектами площадью свыше 36 тысяч квадратов. Проектно-сметная документация сейчас проходит госэкспертизу. Судя по предоставленным изображениям будущей постройки, «Сталинград» будет построен в стиле модернизма, выполнен в светлых тонах и окружён пышной зеленью.