В Госдуму внесли законопроект о компенсациях от застройщиков за ложь в рекламе

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили законопроект для защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве. Как сообщает «Российская газета», они предложили обязать застройщиков исполнять все обещания, данные в рекламных материалах о квартирах, а в случае невыполнения — выплачивать компенсации.
Инициатива возникла в ответ на частые случаи, когда застройщики вводят покупателей в заблуждение своей рекламой. В частности, в рекламных материалах часто упоминаются детские сады, парковки, благоустроенные дворы, системы «умный дом» и качественная отделка мест общего пользования. Однако эти обещания не всегда включаются в договоры долевого участия и не могут быть исполнены в судебном порядке.
Законопроект устанавливает список информации, которую нельзя включать в рекламную кампанию. Это касается данных о характеристиках объектов, не соответствующих реальному проекту, а также ложных сведений о цене.
Кроме того, предлагается закрепить право дольщиков требовать возмещения убытков за недостоверную рекламу. Авторы законопроекта считают текущие меры ответственности за нарушения в рекламе неэффективными: штрафы до 500 тысяч рублей не сдерживают застройщиков, особенно при стоимости комплексов в миллиарды рублей.