Жительнице Канавинского района вернули 62 тысячи рублей переплаты за воду

Жительница дома по улице Гороховецкой в Нижнем Новгороде добилась перерасчета платы за холодное водоснабжение после обращения в Государственную жилищную инспекцию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Общая сумма возвращенных средств составила 62 тысячи 489 рублей.
В ходе внеплановой документарной проверки выяснилось, что с сентября 2025-го по январь 2026 года домоуправляющая компания производила расчеты с нарушениями. Несмотря на то, что собственник вовремя предоставил документы о поверке приборов учета, организация продолжала начислять плату с повышающим коэффициентом. После вмешательства инспекторов ГЖИ ошибка была устранена, а переплата в полном объеме возвращена заявительнице.
По данным ведомства, с начала года в Госжилинспекцию поступило почти 1 000 жалоб на некорректные начисления за услуги ЖКХ, по результатам которых нижегородцам уже вернули 290 тысяч рублей. Напомним, обратиться в инспекцию жители региона могут очно, через горячую линию или с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дом».
Ранее сообщалось, что снижения тарифов на отопление в Нижегородской области добилась ФАС.