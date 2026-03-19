Операции по пересадке роговицы начали проводить в Нижегородской области

Нижегородская областная клиническая больница имени Н. А. Семашко снова стала лидером в области совершенствования трансплантационной помощи для жителей региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсетях.
С марта текущего года офтальмохирурги начали проводить операции по трансплантации роговицы, что уже помогло четырем пациентам, практически полностью утратившим зрение. Медицинские работники надеются, что после восстановительного периода больные смогут возобновить прежний уровень жизни.
Ранее жителям Нижнего Новгорода, столкнувшимся с патологиями роговицы, приходилось отправляться на лечение в другие регионы. Теперь же операции будут проводиться по полису ОМС непосредственно в областной столице, на базе медицинского центра «Город здоровья».
Специалисты уже приступили к формированию списка ожидания на проведение трансплантаций. Данные хирургические вмешательства рекомендуются пациентам с травмами и инфекционными заболеваниями глаз, а также тем, кто испытывает снижение зрения по причине возрастных изменений.
Также губернатор напомнил, что для обеспечения передового и высокоэффективного лечения необходима соответствующая инфраструктура, поэтому в регионе активно развивают базу «Города здоровья». Этот центр призван стать ключевым узлом современных медицинских технологий в регионе.
В настоящее время власти занимаются проведением конкурсных процедур для выбора поставщиков основного оборудования. Впереди масштабные строительные и ремонтные работы, а также планомерная подготовка квалифицированных медицинских специалистов.
Ранее в Нижнем Новгороде сделали третью успешную операцию по пересадке почки в местной клинической больнице. Спасти удалось 36-летнего работника одного из городских медцентров.