Пьяный водитель без прав насмерть разбил двоих 24-летних на трассе под Багратионовском

Прокуратура Багратионовского района Калининградской области передала в суд дело о смертельном ДТП, которое произошло ещё в июле прошлого года. На скамье подсудимых — 42-летний житель поселка Каштановка (Правдинский район).
По версии следствия, вечером 27 июля 2025 года мужчина сел за руль BMW, будучи пьяным и при этом лишённым водительских прав. На трассе «Калининград — Крылово» он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen.
Удар оказался смертельным для двоих молодых людей, находившихся в «Фольксвагене». Погибли 24-летние водитель и его пассажирка.
Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Багратионовский районный суд. Расследование в отношении возможных соучастников не ведётся, обвинение предъявлено только водителю BMW.