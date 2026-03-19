Потеряешь финансы! Что настрого запрещено на Комоедицу, 20 марта 2026 года

День счастья предлагает нам отметить светский календарь 20 марта.
День и в самом деле может стать одним из самых счастливых в 2026 году. Ибо именно в этот день данного года случится весеннее равноденствие, которое может в зависимости от года случаться как 20, так и 21 или даже 22 марта. В 2026 году он будет именно 20 марта в 17.46 по московскому времени.
А это значит, что со следующего дня Света на нашем полушарии будет становиться все больше — вплоть до летнего солнцестояния, то есть до 21 июня, день будет увеличиваться, все будет идти в рост, расцветать и колоситься, чтобы порадовать нас своим урожаем.
Если учесть, что накануне, 19 марта 2026 года, новолуние, а 20-го же ретроградный Меркурий разворачивается в прямое движение, то именно с этого дня и можно начинать реализовывать все свои давно зреющие проекты, которые обязательно получат поддержку всех небесных светил!
Чем не счастье-то?).
Павел Препростый.
Наши предки в древней, дохристианской традиции отмечали в этот день праздник Комоедица — встречи весны и пробуждения медведя, который позже, после христианизации, слился с Масленицей.
Позже, когда на Русь пришло христианство, в этот день стали почитать память Павла Исповедника, который жил в 4 веке и был учеником Антония Великого. За свою удивительную простоту, чистосердечие и способность изгонять бесов силой веры и смирения, он получил прозвание Препростого. Его считали защитником от нечистой силы и покровителем простых, искренних людей. В народе его прозвали Капельником из-за капели по всей стране в это время.
Но главным действующим лицом в этот день, конечно же, было Солнце. Именно его «встречали», ему радовались, от него ждали тепла и плодородия.
Обряды 20 марта.
Главными обрядами дня были встреча солнца и наблюдение за капелью.
Считалось, что с этого дня начинается настоящая, активная весенняя капель. Крестьяне внимательно следили за сосульками: если они начинали дружно плакать, значит, весна вступает в свои права. Талая капельная вода в этот день приобретала особую, целительную силу. Её собирали, умывали ею больных, давали пить детям и старикам для укрепления здоровья. Верили, что она смывает зимние хвори и приносит обновление.
Для встречи Солнца в день весеннего равноденствия люди выходили на пригорки, на возвышенности и встречали рассвет. Считалось, что в этот день «солнце играет» — переливается разными цветами, танцует на небе. Тот, кто увидит «играющее» солнце, будет счастлив весь год. Этому явлению приписывали магическую силу: оно прогоняет злых духов и дарит земле плодородие.
Как и на Авдотью Весновку, в этот день снова пели веснянки — заклинательные песни, призывающие тепло. Дети забирались на крыши и кричали: «Весна-красна, на чём пришла? На сошечке, на бороночке!». Девушки водили хороводы, изображая пробуждение природы.
Поскольку наши предки верили, что с усилением солнца нечистая сила (кикиморы, бесы) теряет свою власть и становится особенно злой перед уходом. Поэтому проводили защитные обряды: убирали весь дом, отмывали все, выбрасывали ненужно и сломанное, окуривали дом можжевельником, чертили мелом круги на дверях и окнах, читали заговоры на изгнание бесов, обращаясь к святому Павлу Препростому, известному своей способностью изгонять нечисть.
Запреты 20 марта.
Как день перелома года, равноденствие считалось временем, когда истончается граница между мирами, поэтому поминали предков, оставляли угощения на столе или на окне.
Обязательно старались покормить птиц в этот день — особенно ворон, это, согласно поверьям, приносило удачу.
А чтобы войти в новый солнечный цикл с чистым сердцем, следовало простить все обиды и помириться с теми, с кем в ссоре.
Соответственно, ругаться, ссориться и сквернословить в этот день категорически запрещалось — любое злое слово в этот день может «запечататься» на весь год.
Нельзя было также долго спать и бездельничать: «Кто на Павла проспит солнце, у того весь год пойдёт наперекосяк». Проспать в этот день восход солнца — это значит упустить свою удачу. А отказывать просящим в помощи и милостыне — значит, притянуть к себе бедность. Брать в долг или давать взаймы деньги — к финансовым потерям.
Ритуалы 20 марта.
Одним словом, 20 марта как день астрономического и календарного перелома, праздник равноденствия, это момент, когда солнце побеждает тьму, и человек всем своим существом участвует в этом космическом событии: встречает рассвет, собирает священную капель, поет заклинания, прогоняет нечисть. Это день огромного оптимизма, веры в обновление и торжества света над мраком.
Как мы в современном мире можем использовать традиции и мудрость наших предков себе на благо?
Можно и нужно встретить солнце. В Волгограде это произойдет, по данным астролаборатории, в 6.03. И хорошо в это время хотя бы выйти на балкон или просто подойти к окну, встретить первый луч, постоять в тишине, подумать о хорошем, загадать желание на новый солнечный год…
Если где-то еще не все сосульки стаяли, то можно собрать с них «живую» воду. В городе лучше не рисковать, а лучше купить бутилированную воду и заморозить её заранее, а утром растопить и умыться этой водой, представляя, как она смывает всё плохое. Можно окропить ею углы в доме.
Неплохо провести и «генеральную уборку» — не только дома, но и сознания. Выбросить старые вещи, разобрать завалы на рабочем столе, удалить ненужные файлы с телефона и компьютера. Одним сломов, освободить место для нового — как солнце освобождает небо от туч.
Совершить ритуал прощения, написав на листке имена людей, на которых обижены, и мысленно (или вслух) сказать каждому слова прощения и у них попросить прощения. Листок этот потом сжечь и войти в новый цикл без груза обид.
Выйти на природу — хотя бы в парке, послушать капель, понаблюдать за птицами.
Испечь что-то круглое, как солнце. Блины, оладьи или просто круглый пирог. Это древний символ солнца. Поделиться выпечкой с близкими, покормить птиц.
Заняться благотворительностью и помочь тому, кто просит — перевести небольшую сумму в фонд, покормить бездомное животное. Добро, сделанное в день равноденствия, возвращается сторицей.
Вечером зажечь свечу и вспомнить добрым словом тех, кого уже нет рядом. Почувствовать, что они — ваша опора, ваши корни, которые питают вас силой.
Приметы дня на 20 марта:
«Павел Капельник — с крыш капает» (начало активного таяния снега).
«Если на Павла капель — будет урожай на лён и коноплю».
«Каков Павел Капельник, таков и апрель будет».
«Если сосульки длинные и толстые — к урожаю овощей».
«Ненастье на Павла — к ненастному лету».
«Ночью иней — днём снегопада не будет».
«Коли облака высоко и плывут быстро — к хорошей погоде».
«Кукушка закуковала — к теплу и урожаю, но морозов больше не будет».
«Вороны купаются в лужах — к скорому теплу».
«Синица запела — тепло ворожит».
«Прилетел аист — к счастью и скорому пополнению в семье».
«Если ласточки вернулись — год будет счастливым».
«Увидеть белого аиста — к большой удаче».