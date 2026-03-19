На улице Подлесной полностью перекроют движение

Сегодня, 19 марта, с 20:00 движение транспортных средств в обе стороны по улице Подлесной будет полностью ограничено, предупредили в администрации Перми.
Это связано с работами по устранению аварии на районной насосной станции РНС 3, которые проводит ООО «Новогор-Прикамье». Объект находится на улице Подлесной, 57.
Автобусные маршруты № 11, 12 и 19 будут следовать в объезд через ДКЖ. На перекрытом участке дороги будут пропущены остановки «Улица Зои Космодемьянской», «Улица Переселенческая» и «Торговый комплекс Лента», сообщили в городском департаменте транспорта. Возобновление дорожного движения планируется после завершения всех необходимых мероприятий.