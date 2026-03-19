Нижегородку осудили за мошенничество при оказании туристических услуг

В Нижнем Новгороде женщину приговорили к тюремному заключению за мошенничество в сфере туризма. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Советский районный суд города Нижнего Новгорода вынес обвинительный приговор в отношении 40-летней жительницы города. Суд признал её виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в мошенничестве.
Следствием и судом было установлено, что обвиняемая, занимая должность коммерческого директора в компании «Идеальные каникулы» и имея полномочия на подписание договоров с клиентами, действовала осознавая убыточность своего бизнеса и острую нехватку денежных средств.
В период с сентября 2022 года по май 2024 года, пользуясь обманом и злоупотребляя доверием клиентов, она предлагала услуги по подбору и бронированию туристических пакетов. При этом она изначально не имела намерения полностью выполнять свои обязательства. В результате её действий 15 человек были обмануты, а общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 2,2 миллиона рублей.
Подсудимая полностью признала свою вину и частично возместила причиненный ущерб пострадавшим.
Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отбывание наказания отсрочено до достижения ребёнком осужденной четырнадцатилетнего возраста. Исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба были удовлетворены.
Ранее сообщалось, что банду лжеюристов будут судить за обман 57 нижегородцев. Общая сумма ущерба превысила 3,2 млн рублей..