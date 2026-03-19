Для капитального ремонта променада в Янтарном нашли подрядчика

Всего на участие в тендере заявились три компании.

Победителем аукциона на капремонт морского променада в Янтарном стала компания ООО «Европейская водолазная компания-Запад» (ООО «ЕВК-З»). Информация об этом опубликована на портале госзакупок в протоколе подведения итогов.

Всего на участие в тендере заявились три компании. ООО «ЕВК-З снизил цену до 3 637 648 ₽ Второй участник ООО “Машенька” заявила 3 656 496 ₽ ИП Биче-Оол Михаил Алексеевич не стал уменьшать стоимость работ.

Итоги аукциона подвели 10 марта. Максимальная стоимость контракта составляла — 3 769 583 ₽ Отремонтировать необходимо пять понтонов со сходами. На работы отводится 90 дней с даты заключения контракта. Срок гарантии — один год со дня подписания акта о приеме выполненных работ.

Двухкилометровый променад в Янтарном построили в 2014 году за 44 млн рублей по программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза. Из-за ошибки проектировщиков проблемы возникали с самого начала: объект оказался слишком низким, и во время зимних штормов его постоянно заносило песком. Местным властям приходилось искать конструкцию по GPS-координатам, поскольку сверху образовывались дюны высотой около метра. Ранее променад ремонтировали в 2024 году.

