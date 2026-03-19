Центральные улицы Калининграда остались без горячей воды из-за аварии на трубопроводе. Прорыв зафиксировали на улице Вагнера. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
«На Вагнера произошла коммунальная авария на магистральном трубопроводе диаметром 530 мм. В зону отключения горячей воды попали 46 многоквартирных домов, 12 соцобъектов и 33 объекта иного назначения в этом районе», — рассказала Дятлова.
Без горячей воды остались улицы Галицкого, Вагнера, Житомирская, Больничная, Буткова, Баграмяна, Мариупольская, Барнаульская, Звёздная, Московский проспект и другие. Территорию вокруг места аварии оцепили. Бригада специалистов приступила к ремонту. По словам главы администрации, работы, вероятнее всего, завершат уже ночью.
