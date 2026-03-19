В южной столице начался снос аварийного дома на улице Ларина. Об этом сообщает глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи.
Подрядная организация приступила к демонтажу аварийного многоквартирного дома на Ларина, 6/1. Длительное время здание представляло угрозу безопасности и привлекало лиц с асоциальным поведением, что приводило к нарушениям общественного порядка и возгораниям, беспокоившим жителей соседних домов.
Ликвидация объекта позволит улучшить санитарную и эстетическую обстановку в районе. В настоящее время территория огорожена. Работы по сносу уже ведутся, ориентировочный срок демонтажа составит 40 дней. После завершения работ площадку полностью очистят от строительного мусора. Жителей просят не приближаться к опасной зоне.