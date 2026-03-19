Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупная коммунальная авария в Калининграде: без горячей воды почти сотня зданий

Источник: Янтарный край

В Калининграде прорвало магистральный трубопровод диаметром 530 мм на улице Вагнера. Теплосети прекратили подачу горячей воды в четырех десятках многоквартирных домов и десятках соцобъектов в центральной части города.

Зона отключения затронула потребителей на улицах Галицкого, Вагнера, Житомирской, Больничной, Генерала Буткова, Маршала Баграмяна, Мариупольской, Барнаульской, Звездной и Московском проспекте. Всего без горячей воды остались 46 многоквартирных домов, 12 школ и детских садов, а также 33 административных и офисных здания.

Аварийная бригада «Калининградтеплосети» уже оцепила место прорыва и приступила к ремонту. Работы, скорее всего, продлятся до ночи. Ситуацию взяла под личный контроль глава администрации Калининграда Елена Дятлова.