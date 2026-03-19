Главные новости к вечеру 19 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 19 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

«Газпром» заявил о новых атаках на «Голубой» и «Турецкий» потоки

Источник: РИА "Новости"

С 17 марта в Краснодарском крае происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры, которая обеспечивает экспортные поставки газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщил «Газпром».

Хегсет: США не должны отдавать Украине свои боеприпасы

Источник: Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты должны использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не посылать их Украине.

Путин: число коррупционных преступлений выросло на 12,3%

Источник: РИА "Новости"

Число коррупционных преступлений в РФ увеличилось на 12,3% в 2025 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры.

Сотрудники RT пострадали из-за удара израильской ракеты

Источник: Reuters

Во время съемок репортажа израильский самолет выпустил ракету по съемочной группе RT. Корреспондент Стив Суини и его оператор получили осколочные ранения.

Лукашенко заявил, что США воюют против друзей Белоруссии

Источник: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с делегацией из США предложил откровенно обсудить проблематику Ближнего Востока, так как Вашингтон ведет там войну против друзей республики. Об этом сообщило агентство БелТА.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше