«Газпром» заявил о новых атаках на «Голубой» и «Турецкий» потоки
Хегсет: США не должны отдавать Украине свои боеприпасы
Путин: число коррупционных преступлений выросло на 12,3%
Число коррупционных преступлений в РФ увеличилось на 12,3% в 2025 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры.
Сотрудники RT пострадали из-за удара израильской ракеты
Во время съемок репортажа израильский самолет выпустил ракету по съемочной группе RT. Корреспондент Стив Суини и его оператор получили осколочные ранения.
Лукашенко заявил, что США воюют против друзей Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с делегацией из США предложил откровенно обсудить проблематику Ближнего Востока, так как Вашингтон ведет там войну против друзей республики. Об этом сообщило агентство БелТА.
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.