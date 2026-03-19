В МИСИС создали прочный, как сталь, легкий и жаропрочный алюминиевый композит

«Ученые Университета МИСИС создали и запатентовали инновационный композит на основе алюминия, который при температуре выше 300 градусов демонстрирует прочность, близкую к конструкционной стали, оставаясь при этом почти в три раза легче. Разработка будет востребована в авиации, космонавтике, машиностроении, где детали и оборудование эксплуатируются в экстремальных условиях и агрессивных средах», — рассказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, чьи слова приводит пресс-служба.