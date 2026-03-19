В МИСИС создали прочный, как сталь, легкий и жаропрочный алюминиевый композит

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты НИТУ МИСИС запатентовали гибридный композит на основе алюминия, который сочетает прочность, легкость и устойчивость к высоким температурам. Материал в три раза легче стали при сопоставимой прочности, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые Университета МИСИС создали и запатентовали инновационный композит на основе алюминия, который при температуре выше 300 градусов демонстрирует прочность, близкую к конструкционной стали, оставаясь при этом почти в три раза легче. Разработка будет востребована в авиации, космонавтике, машиностроении, где детали и оборудование эксплуатируются в экстремальных условиях и агрессивных средах», — рассказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, чьи слова приводит пресс-служба.
Традиционные алюминиевые сплавы и современные алюмоматричные композиты, упрочненные частицами керамики, обладают существенным недостатком: при температурах выше 300 градусов они значительно теряют прочность. В МИСИС создали гибридный композиционный материал, в котором алюминиевая матрица одновременно армируется субмикрочастицами оксида алюминия и порошком титана.
К частицам оксида алюминия, обеспечивающим повышенную жесткость композиционного материала, добавляют порошок титана. В ходе термообработки он вступает в реакцию с алюминием, образуя твердые и тугоплавкие интерметаллидные частицы. Интенсивная обработка в планетарной шаровой мельнице измельчает структуру до наноуровня, формируя множество ультрамелких и стабильных зерен, благодаря чему происходит значительное упрочнение материала.